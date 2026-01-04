معاون اجتماعی کانون‌های خدمت رضوی سیستان و بلوچستان گفت: ۳۳۲ زائر اولی در قالب ۹ کاروان زیارتی از ابتدای سال‌جاری تاکنون از این استان به مشهد مقدس جهت زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) اعزام شدند.

اعزام بیش از ۳۰۰ زائر اولی از سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس توسط کانون‌های خدمت رضوی استان

اعزام بیش از ۳۰۰ زائر اولی از سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس توسط کانون‌های خدمت رضوی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، عبدالرئوف نخعی بیان کرد: از مجموع اعزام‌ها، پنج کاروان مربوط به سهمیه‌های عادی طرح «مهر درخشان رضوی» بوده و سایر اعزام‌ها در قالب سهمیه‌های ویژه و فوق‌العاده انجام شده است.

وی افزود: این سهمیه‌های ویژه شامل ۲ کاروان از شهرستان‌های راسک و ایرانشهر، یک سهمیه ویژه معلولان از شهرستان هامون و یک سهمیه بنیاد برکت از شهرستان زاهدان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف تسهیل زیارت برای زائر اولی‌ها و اقشار کم‌برخوردار، با مشارکت آستان قدس رضوی، بنیاد کرامت رضوی و شبکه کانون‌های خدمت رضوی در سراسر کشور اجرا می‌شود.