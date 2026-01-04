معاون حقوق عامه دادستان مرکز سیستان و بلوچستان، در جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، از اقدامات گسترده دستگاه قضایی این استان در حوزه صیانت از حقوق عامه، مقابله با تصرفات غیرقانونی و حمایت از تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، ابوالفضل احمدزاده با اشاره به ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز استان گفت: از مجموع ۲۲ نقطه حادثه‌خیز شناسایی‌شده، ۲۰ نقطه به‌صورت کامل رفع خطر شده است.

وی درباره‌ی مقابله با تخلفات زیست‌محیطی و منابع طبیعی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده و همچنین ۲۲ هکتار از بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده است.

وی از بازپس‌گیری گسترده اراضی در این استان خبر داد و اظهار داشت: ۷۸۰ هکتار از اراضی تصرف‌شده به دولت اعاده شده و در پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده‌اند، مجموعاً ۱۶۴ هکتار تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: در حوزه رفع تصرفات، طی ۷ تا ۹ ماهه گذشته، ۱۰۸۰ فقره اقدام انجام شده است.