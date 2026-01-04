پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز آذربایجانشرقی از آزادی ۴۹ نفر به مناسبت ولادت با سعادت امام علی علیهالسلام در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حسین محمدزاده از اعطای مرخصی سهروزه به ۷۷۴ نفر از زندانیان حوزه قضایی مرتبط با زندان تبریز و پایان حبس ۴۹ نفر دیگر به مناسبت ولادت با سعادت امام علی علیهالسلام خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای تحقق سیاستهای قوه قضائیه مبنی بر توجه به رویکردهای انساندوستانه، حمایت از تحکیم بنیان خانواده و فراهمسازی زمینه بازگشت شرافتمندانه محکومان به جامعه صورت گرفته است.
وی افزود: بهرهمندی از مرخصی برای زندانیان واجد شرایط فرصتی است تا آنان در کنار خانوادههای خود از معنویت این ایام پربرکت بهرهمند شوند و انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر اصلاح و تربیت پیدا کنند.
دادستان مرکز آذربایجان شرقی تصریح کرد: در اجرای بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه و به مناسبت میلاد مولای متقیان امیرالمومنین علی (ع)، علاوه بر اعزام به مرخصی ۷۷۴ نفر زمینه پایان حبس و آزادی ۴۹ زندانی که مشمول شرایط قانونی بودند فراهم گردید.
وی افزود: برنامههای مشابه در مناسبتهای مذهبی و ملی آینده نیز، با هدف تقویت جنبههای اجتماعی و تربیتی مجازاتها و تسهیل در ارتباط زندانیان با خانوادههایشان ادامه خواهد یافت.