به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حسین محمدزاده از اعطای مرخصی سه‌روزه به ۷۷۴ نفر از زندانیان حوزه قضایی مرتبط با زندان تبریز و پایان حبس ۴۹ نفر دیگر به مناسبت ولادت با سعادت امام علی علیه‌السلام خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای تحقق سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر توجه به رویکرد‌های انسان‌دوستانه، حمایت از تحکیم بنیان خانواده و فراهم‌سازی زمینه بازگشت شرافتمندانه محکومان به جامعه صورت گرفته است.

وی افزود: بهره‌مندی از مرخصی برای زندانیان واجد شرایط فرصتی است تا آنان در کنار خانواده‌های خود از معنویت این ایام پربرکت بهره‌مند شوند و انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر اصلاح و تربیت پیدا کنند.

دادستان مرکز آذربایجان شرقی تصریح کرد: در اجرای بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه و به مناسبت میلاد مولای متقیان امیرالمومنین علی (ع)، علاوه بر اعزام به مرخصی ۷۷۴ نفر زمینه پایان حبس و آزادی ۴۹ زندانی که مشمول شرایط قانونی بودند فراهم گردید.

وی افزود: برنامه‌های مشابه در مناسبت‌های مذهبی و ملی آینده نیز، با هدف تقویت جنبه‌های اجتماعی و تربیتی مجازات‌ها و تسهیل در ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان ادامه خواهد یافت.