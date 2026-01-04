پخش زنده
امروز: -
دبیر کارگروه امور زیربنایی استان سیستان و بلوچستان گفت: بیشتر طرحهای مصوب، در حوزههای کشاورزی و مرغداری میباشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی پارسی در کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست سیستان بلوچستان افزود: این طرحها در ۱۳ شهرستان شمالی استان اجرا خواهند شد که بیشترین آنها شامل راهاندازی ۱۲ واحد مرغداری گوشتی، هشت طرح گلخانهای و سه طرح سنگشکن است.
وی اظهار کرد: طرحهای مصوب، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان استان موجب تقویت بخشهای مختلف اقتصادی بهویژه کشاورزی و صنایع میشوند.
وی خاطرنشان کرد: با تصویب این طرحها، انتظار میرود در کوتاهمدت شاهد تحولهایی در زمینههای مختلف اقتصادی، اشتغالزایی و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه پایدار استان باشیم.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت کارگروه امور زیربنایی گفت: این کارگروه نقشی محوری در هماهنگسازی برنامههای رشد استان دارد و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مختلف، طرحها با نگاه کارشناسی، همافزایی بین بخشی و طبق اولویتهای واقعی استان بررسی میشوند.
وی ادامه داد: از جمله اهداف فعالیت این کارگروه، جلوگیری از موازیکاری، تسریع در روند اجرای پروژهها و هدایت منابع به سوی طرحهای موثر و کاربردی است تا بهطور مستقیم بر بهبود وضعیت زیرساختها، خدماترسانی و توسعه شهری و روستایی استان اثرگذار باشند.