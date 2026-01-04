

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: در اجرای طرح مقابله با پدیده زمین‌خواری، ۵۶ مورد تصرف غیرقانونی زمین دولتی به مساحت ۵۶ هزار مترمربع طی ۹ ماهه سال جاری در استان رفع تصرف شده است .

فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به برخورد سریع، قاطع و قانونی یگان حفاظت با متعرضان به زمین های ملی افزود:

وی با اشاره به نقش گشت‌های مستمر حفاظتی در پیشگیری از تصرفات غیرقانونی افزود: به‌طور میانگین ماهانه ۱۸۰ گشت خودرویی، ۹۰ گشت موتوری و ۳۰ گشت پیاده در سطح اراضی ملی تحت پوشش این اداره کل انجام شده که سهم بسزایی در شناسایی و جلوگیری از تخلفات داشته است.









‌