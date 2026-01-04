معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی از آمادگی همه جانبه استان برای برگزاری انتخابات پیش رو خبر داد و گفت: تمهیدات اجرایی، حقوقی و اطلاع رسانی لازم در این خصوص اندیشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مرتضی محمدزاده در جلسه وبیناری معاونان سیاسی و اجتماعی استانداران سراسر کشور با معاون سیاسی وزارت و رئیس ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: در آذربایجان شرقی علاوه بر انتخابات سراسری شورا‌های اسلامی شهر و روستا، دو انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد و بر همین اساس برنامه ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذیربط انجام شده است.

وی با اشاره به روند آماده سازی زیرساخت‌ها افزود: ستاد‌های انتخابات در سطوح مختلف استان فعال شده و آموزش عوامل اجرایی، نظارت بر فرآیند‌ها و تامین الزامات فنی و اجرایی در دستور کار قرار دارد تا انتخابات در فضایی آرام، قانونمند و شفاف برگزار شود.

وی همچنین به اهمیت اطلاع رسانی دقیق و به موقع اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی‌های لازم در خصوص زمان، شرایط و نحوه ثبت نام داوطلبان از طریق صدا و سیما، رسانه‌های گروهی انجام شده و این روند با هدف افزایش مشارکت و آگاهی عمومی ادامه خواهد داشت.

محمدزاده با تاکید بر نقش مشارکت مردم در تحقق انتخابات پرشور خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و رسانه‌ها می‌تواند زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان شرقی باشد.