کسب رتبه دوم صنایع تبدیلی و غذایی آذربایجان شرقی در تولید خوراک دام
آذربایجانشرقی موفق به کسب رتبه دوم کشور در فروش و عرضه خوراک آماده دام سبک و سنگین در سامانه بازارگاه شد موفقیتی که جایگاه این استان را به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید نهادههای دامی کشور تثبیت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرامرز افشانی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت: بر اساس آمار رسمی سامانه بازارگاه، کارخانجات تولید خوراک دام در استان آذربایجان شرقی با ثبت بیش از یک میلیون و هفتاد و سه هزار و هشتصد و نود و چهار کیلوگرم فروش در آذرماه، بعد از خراسان رضوی در رتبه دوم کشور قرار گرفتند که این موفقیت نشاندهنده توانمندی ساختار تولید، کیفیت محصولات و مدیریت دقیق زنجیره تامین نهادهها در استان است.
وی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: این موفقیت بدون برنامهریزیهای هدفمند، نظارت مستمر و سیاستهای حمایتی ریاست محترم سازمان قابل تحقق نبود. بخش خصوصی، کارخانهداران و واحدهای تولیدی خوراک دام نیز با افزایش بهرهوری، ارتقای استانداردهای کیفی و تنوعبخشی به محصولات، نقش اساسی در این دستاورد ملی ایفا کردند.
افشانی با بیان اینکه آذربایجانشرقی امروز از تامینکنندگان اصلی خوراک دام کشور محسوب میشود، گفت: تولید خوراک دام با فرمولاسیونهای بهروز، انطباق با نیاز بازار، کنترل دقیق زنجیره توزیع و جلوگیری از انحراف سهمیهها باعث شده است تا استان در مسیر توسعه صادرات داخلی و حتی برنامهریزی برای حضور در بازارهای خارجی قرار بگیرد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان در پایان تصریح کرد: روند رو به رشد تولید و فروش نهادههای دامی بهویژه در بخش خوراک دام سبک و سنگین، گواه ظرفیتهای بزرگ استان است و امیدواریم با تداوم نگاه حمایتی، سرمایهگذاری جدید و توسعه طرحهای دانشبنیان، جایگاه نخست کشور را نیز هدفگذاری و در آیندهای نزدیک محقق کنیم.