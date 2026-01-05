رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پی تجاوز نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا و ربودن رئیس‌جمهور این کشور، در تماس فوری با سفیر ایران در کاراکاس، ضمن بررسی آخرین وضعیت میدانی، پیام حمایت قاطع مجلس از دولت و ملت ونزوئلا را ابلاغ کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پی اعلام وضعیت اضطراری در پایتخت ونزوئلا، در گفت‌وگویی تلفنی با علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران، ابعاد تجاوز نظامی آمریکا به این کشور را مورد بررسی قرار داد.

عزیزی در ابتدای این مکالمه ضمن قدردانی از ایستادگی اعضای سفارت در این شرایط دشوار، وضعیت سلامت و امنیت شهروندان ایرانی ساکن در مناطق پرخطر و حوزه‌های درگیری را جویا شد و بر لزوم تأمین امنیت آنان تاکید کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، حمله نظامی آمریکا به یک کشور مستقل و اقدام بی‌سابقه در ربایش رئیس‌جمهور قانونی آن را مصداق بارز اقدام شرورانه دانست.

وی در این تماس مراتب همبستگی عمیق و پشتیبانی همه‌جانبه مجلس شورای اسلامی از دولت قانونی و مردم مقاوم ونزوئلا در برابر این تجاوز آشکار را به سفیر ایران ابلاغ کرد و بر پشتیبانی کامل نهاد قانون‌گذاری کشور از اقدامات دیپلماتیک سفارت ایران در کاراکاس تأکید کرد و دفاع از منافع ملی و حمایت از متحدان راهبردی جمهوری اسلامی ایران را اولویت مجلس دانست.

گفتنی است، از همان آغاز بحران، سایر نمایندگان مجلس از جمله آقای علاءالدین بروجردی نیز با برقراری ارتباط مستمر با سفیر کشورمان ضمن رصد دقیق تحولات میدانی، پشتیبانی خود را از فعالیت‌های نمایندگی ایران اعلام کرد.