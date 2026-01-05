پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در بازدید از هتلهای محل اسکان زائران ایرانی و ستاد عملیات عمره در مدینه منوره، بر اهمیت «زیارت با معرفت» و ضرورت بازگشت زائران با تحول اخلاقی و رفتاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، آقای علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت و هیئت همراه، در مدینه منوره از هتلهای «نقاط ثلاثه الرضا»، «نقاط ثلاثه الامین»، «نقاط ثلاثه الکوثر»، «ابراج المرزم» و همچنین هتل «مدینه المنازلی» محل استقرار مرکز ستاد عملیات عمره بازدید کردند و در جمع زائران کاروانهای اعزامی، به دغدغهها و مشکلات برخی از عمره گزاران پاسخ دادند.
عمره؛ فرصتی برای تقویت اخلاق نبوی و تحکیم خانواده
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، گفت: ثمره اصلی این سفر معنوی، شناخت و الگوگیری از اخلاق پیامبر گرامی اسلام (ص) است؛ پیامبری که حتی در دوران جاهلیت به «امین» و امانتداری شناخته میشد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با تأکید بر نقش خانواده در تربیت نسل آینده افزود: فرزندان، امانتهای الهی هستند و زائران باید از این فرصت معنوی برای دعا در حق فرزندان و درخواست توفیق در تربیت نسل مؤمن، متعهد و پیرو اهلبیت (ع) بهره بگیرند.
وی زیارت پیامبر اکرم (ص) و ائمه مظلوم بقیع (ع) را نیازمند معرفت دانست و ادامه داد: زیارت حقیقی آن است که انسان بداند پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) ناظر بر رفتار و اعمال ما هستند و این آگاهی، مسئولیت اخلاقی زائر را افزایش میدهد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، با اشاره به سختیها و آزارهایی که پیامبر اسلام (ص) در مسیر ابلاغ رسالت متحمل شدند، تصریح کرد: دین اسلام با رنجها و فداکاریهای فراوان پبامبر (ص) به دست ما رسیده است و امروز وظیفه داریم با اخلاق نیکو و رفتار شایسته، ادامهدهنده راه پیامبر (ص) باشیم.
پاسخ به دغدغههای زائران درباره زیارت و امکانات
حجتالاسلام والمسلمین نواب در پاسخ به برخی پرسشها و گلایههای زائران درباره محدودیتهای زیارت روضه منوره و مسائل مربوط به امکانات خدماتی و درمانی گفت: کشور میزبان دارای ضوابط و مقررات خاص خود است و رعایت نظم، آرامش و قوانین موجود برای حفظ امنیت و امکان حضور جمعی زائران ضروری است.
وی با قدردانی از صبوری زائران افزود: مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با وجود همه محدودیتها، حداکثر تلاش خود را برای تسهیل زیارت زائران ایرانی بهکار گرفتهاند.
تأکید بر همدلی و هماهنگی در خدمترسانی به زائران
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در ادامه بازدید از هتل «مدینه المنازلی» مرکز ستاد عملیات عمره در مدینه منوره، با تأکید بر اهمیت همدلی و هماهنگی میان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت ادامه داد: همکاری مبتنی بر رفاقت، صفا و صمیمیت میان دو مجموعه، موجب یکپارچگی، همافزایی و فضای کاری مطلوب در خدمترسانی به زائران میشود.
وی با اشاره به سرمایه ارزشمند تجربیات مدیریتی گذشته و قدردانی از تلاشهای مدیران اجرایی گفت: هماهنگی مستمر، گفتوگو و تصمیمگیری مشترک میان مدیر کاروان، روحانی و عوامل اجرایی، مانع بروز اختلافنظر و ناهماهنگی در اجرای برنامهها میشود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود: در مجموعههایی که وحدت رویه حاکم است و افراد به دنبال تحمیل نظر شخصی خود نیستند، اخلاص، آرامش و توفیق در خدمترسانی افزایش مییابد؛ موضوعی که در روزهای اخیر در میان خادمان زائران در مدینه منوره بهخوبی مشهود بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین نواب همچنین با اشاره به برخی نکات اجرایی از جمله موضوع اقامه نماز صبح زائران در زمان ورود به فرودگاه مدینه تأکید کرد: ضروری است اطلاعرسانی لازم از طریق مدیران و روحانیون کاروانها انجام شود تا زائران پیش از خروج از فرودگاه و در همان گیت اولیه برای اقامه نماز صبح اقدام کنند.
وی در ادامه با اشاره به مسائل بهداشتی و درمانی، گفت: در حوزه خدمات پزشکی باید با برنامهریزی دقیق، تمهیدات لازم برای پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی- درمانی و افزایش رضایتمندی زائران اندیشیده شود و خدمات درمانی بهطور منظم و در شأن زائران ارائه شود.
حجتالاسلام والمسلمین نواب در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این همدلی و هماهنگی، خدمات شایستهتری برای زائران فعلی و آینده فراهم شود.
هدف ما فراهمکردن بهترین خدمات و آرامش زائران عمره است
رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این بازدید با تأکید بر اهمیت بُعد معنوی سفر عمره گفت: سازمان حج و زیارت با وجود برخی چالشهای اجرایی، همۀ توان خود را به کار گرفته است تا شرایط مناسبی برای اسکان، حملونقل و خدمات رفاهی زائران فراهم شود.
آقای علیرضا رشیدیان تصریح کرد: سفر عمره و حج، سفری فرصتساز و ارزشمند است و طبیعی است که در هر سفری مشکلاتی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در گذشته سالانه حدود ۸۰۰ هزار معتمر به سرزمین وحی اعزام میشدند و از نظر مدیریتی و اجرایی مشکلی وجود نداشت، اما شرایط امروز متفاوت است، با این حال، همکاران ما با همۀ توان در تلاشاند تا با وجود محدودیتها، کرامت، امنیت و آرامش زائران حفظ شود.
رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر بُعد معنوی سفر حج و عمره اضافه کرد: این سفر، فرصتی برای بازسازی روحی و تولد دوباره انسان است.
آقای رشیدیان گفت: حج تمرینی برای زدودن زنگارهای دل و رسیدن به صفات الهی همچون رحمانیت، غفاریت و گذشت است، امیدواریم زائران پس از بازگشت، این آثار معنوی را در خانواده و جامعه خود حفظ کنند.
وی همچنین حضور در مدینه منوره را فرصتی بیبدیل برای شناخت تاریخ اسلام دانست و افزود: جایجای مدینه یادآور حضور پیامبر اکرم (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س) و ائمه اطهار (ع) است.
رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: بازدید از اماکن تاریخی همچون احد، مسجد خندق و دیگر نقاط صدر اسلام، درک عمیقتری از تاریخ و مجاهدتهای بزرگان دین به انسان میبخشد. توصیه میکنیم زائران از این فرصت گرانبها نهایت استفاده را داشته باشند و اجازه ندهند مشکلات اجرایی، شیرینی این سفر معنوی را تحتالشعاع قرار دهد.
آقای رشیدیان همچنین با حضور در ستاد عملیات عمره، با اشاره به ضرورت آسیبشناسی خدمات عمره، تصریح کرد: اکنون که به نیمه عملیات عمره رسیدهایم، باید نقاط قوت و ضعف را شناسایی و برای نیمه دوم و همچنین عمره سال آینده برنامهریزی دقیقتری داشته باشیم.
وی گفت: تجربیات امسال در حوزههای اسکان، حملونقل، تغذیه و خدمات فرهنگی، مبنای بهبود قراردادها و تصمیمگیریهای آینده خواهد بود.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: در نظر داریم از ماه شعبان، طرح عمره ایرانیان مقیم خارج از کشور را اجرایی کنیم تا این عزیزان نیز بتوانند از خدمات متمرکز و متناسب فرهنگی بهرهمند شوند.
در پایان این بازدید، آقای رشیدیان از تلاشهای خادمان زائران، عوامل اجرایی و فرهنگی ستاد مدینه، نمایندگی ولیفقیه، کنسولگری و همۀ دستاندرکاران قدردانی و اضافه کرد: ثمره هماهنگی، همدلی و تلاش شبانهروزی همکاران، افزایش رضایتمندی زائران است و امیدواریم با توکل بر خداوند و بهرهگیری از رهنمودهای نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، خدمات عمره و حج، هر سال نسبت به گذشته ارتقا یابد.