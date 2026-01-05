پخش زنده
یک روز پس از ربایش رئیس جمهور ونزوئلا توسط آمریکا، نخست وزیر دانمارک از واشنگتن خواست که «تهدید» برای تصاحب گرینلند را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از فرانس ۲۴، مداخله نظامی واشنگتن در ونزوئلا، نگرانیها در مورد گرینلند را که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها اعلام کرده است، میخواهد آن را تصاحب کند، دوباره افزایش داده است.
این نگرانیها با اظهارات روز یکشنبه ترامپ در مجله آتلانتیک و پیامی در شبکههای اجتماعی توسط همسر دستیار او که گرینلند را به رنگ پرچم آمریکا نشان میداد، تشدید شد.
نخست وزیر دانمارک در بیانیهای گفت: باید خیلی صریح به آمریکا بگویم: اینکه بگوییم آمریکا باید کنترل گرینلند را به دست بگیرد کاملا پوچ است.
مته فردریکسن از واشنگتن خواست که «تهدید متحد تاریخی خود» را متوقف کند.
متحدان اروپایی آمریکا از اقدام ترامپ در حمله نظامی به کاراکاس پایتخت ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور که اکنون در نیویورک است، نگران شدهاند.
ترامپ گفته است که آمریکا اکنون ونزوئلا را به طور نامحدود «اداره» و ذخایر عظیم نفت آن را استخراج خواهد کرد.
ترامپ در مورد گرینلند ادعا کرده است که با توجه به موقعیت استراتژیک این منطقه در قطب شمال، الحاق این سرزمین دانمارکی، برای منافع امنیت ملی آمریکا خواهد بود.
گرینلند همچنین سرشار از مواد معدنی حیاتی کلیدی است که در بخشهای فناوری پیشرفته استفاده می شود.
ترامپ در مصاحبه تلفنی روز یکشنبه با نشریه آتلانتیک در پاسخ به سوالی در مورد پیامدهای عملیات نظامی ونزوئلا برای گرینلند گفت: تصمیمگیری در این مورد به دیگران بستگی دارد.
ترامپ گفت: آنها خودشان باید تصمیم بگیرند. من واقعاً نمیدانم.
وی افزود: اما ما کاملاً به گرینلند نیاز داریم. ما برای دفاع به آن نیاز داریم.
کیتی میلر همسر استیون میلر معاون رئیس دفتر ترامپ اواخر شنبه تصویر بحثبرانگیز این منطقه خودمختار دانمارکی را با رنگهای پرچم آمریکا در صفحه خود در یکی از رسانه های اجتماعی منتشر کرد.
پیام او فقط یک کلمه داشت: «به زودی.»
ینس فردریک نیلسن نخست وزیر گرینلند این پیام را «بیاحترامی» خواند.
وی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: روابط بین ملتها و مردم بر اساس احترام متقابل و قوانین بینالمللی بنا شده است نه بر اساس حرکات نمادینی که جایگاه و حقوق ما را نادیده میگیرند.
او همچنین گفت: «هیچ دلیلی برای وحشت یا نگرانی وجود ندارد. کشور ما فروشی نیست و آینده ما با پیامها در رسانههای اجتماعی تعیین نمیشود.»
انتصاب نماینده گرینلند و ادعای ترامپ درباره تصاحب این منطقه انتقاد متحدان آمریکا را نیز برانگیخته است.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به تحرکات آمریکا در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: بر حمایت بیدریغ فرانسه از حاکمیت و تمامیت ارضی دانمارک تاکید میکنم.
وی با بیان اینکه «گرینلند متعلق به مردم آن است»، دانمارک را ضامن این مالکیت خواند.
رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به تحرکات آمریکا برای تصاحب گرینلند گفت: ما با دانمارک و مردم گرینلند اعلام همبستگی میکنیم و برای حل مسئله به رایزنی با متحدان و شرکای خود ادامه میدهیم.