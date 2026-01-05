پخش زنده
نخستوزیر مالزی ضمن محکوم کردن ربایش نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش، آزادی فوری آنها را خواستار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در بیانیهای ربایش نیکلاس مادورو را نقض آشکار قوانین بینالمللی توصیف کرده و هشدار داده که برکناری اجباری یک رئیسجمهور در حال خدمت از سوی نیروهای خارجی، پیشینهای خطرناک ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: آینده سیاسی ونزوئلا باید از سوی مردم خود این کشور تعیین شود و خاطرنشان ساخت که تاریخ نشان داده تغییرات ناگهانی رهبری که از سوی نیروی خارجی تحمیل میشوند، بیشتر آسیبزا بودهاند.
انور ابراهیم همچنین گفت: مالزی احترام به قوانین بینالمللی و حاکمیت کشورها را برای روابط مسالمتآمیز بین ملتها ضروری میداند و از همه طرفها خواست تا در مسیر تعامل سازنده، گفتوگو و کاهش تنش حرکت کنند.