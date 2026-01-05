به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح امروز با میانگین ۹۴ AQI در وضعیت قابل قبول است در حالیکه شاخص کیفی هوا در ایستگاه بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۱۷ AQI در وضعیت پاک و در منطقه کردآباد اصفهان با ۱۷۰ و شهر‌های قهجاورستان با ۱۵۷ و کاشان ۱۵۴ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز است.

همچنین این شاخص در ایستگاه‌های احمدآباد با ۱۱۸، پروین ۱۲۴، خرازی ۱۰۷، سپاهان شهر با ۱۰۵ وفیض ۱۴۹ AQI در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

این در حالیست که شاخص کیفی هوا در مناطق ولدان با ۶۷، هزار جریب با ۷۲، میرزاطاهر با ۷۱، کاوه با ۷۳، فرشادی ۷۶، زینبیه با ۸۷، رهنان با ۷۸، رودکی ۷۷، دانشگاه صنعتی با ۸۱، پارک زمزم با ۶۶ و ۲۵ آبان با ۷۴ AQI و شهر‌های مبارکه با ۶۱، علوم پزشکی کاشان با ۷۶، شاهین شهر با ۶۵، زرین شهر ۶۶، خمینی شهر با ۷۴ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.