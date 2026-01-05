پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: ذخایر کالاهای اساسی در استان کافی است و مشکلی برای تامین کالاهای مورد نیاز نداریم.
گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کیانمهر در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به اجرای طرح جدید دولت در حوزه یارانهها، از پرداخت مستقیم یارانه به مردم بهعنوان یک تصمیم شجاعانه و شفاف یاد کرد و گفت: دولت با هدف جلوگیری از رانت و سوءاستفاده، تصمیم گرفت یارانهها را به جای پرداخت در زنجیرههای واسطهای، مستقیماً به حلقه نهایی یعنی مردم پرداخت کند.
وی افزود: بر اساس این طرح، برای همه آحاد جامعه و بدون تفکیک دهکها، ماهانه یک میلیون تومان یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته شده که در مرحله نخست به مدت چهار ماه اجرا میشود. این مبلغ علاوه بر یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دهکهای چهار تا هفت بوده و به حساب خانوارها واریز شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با تأکید بر اینکه این اعتبار از بیستم هر ماه قابل استفاده است، تصریح کرد: مردم میتوانند این مبلغ را بهصورت ماهانه خرید کنند و در صورت عدم استفاده کامل، اعتبار باقیمانده برای ماههای بعد ذخیره میشود.
کیانمهر درباره اقلام مشمول این طرح گفت: ۱۱ قلم کالای اساسی شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات در قالب کالابرگ عرضه میشود. قیمت این اقلام ثابت خواهد بود و در صورت افزایش قیمت، مابهالتفاوت آن از سوی دولت جبران میشود.
وی با بیان اینکه حتی خانوارهایی که پیشتر مشمول یارانه نبودند نیز میتوانند از این طرح استفاده کنند، اظهار داشت: این سیاست علاوه بر حمایت معیشتی از مردم، موجب رونق تولید، افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور خواهد شد.
معاون اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به تمهیدات استان برای اجرای مطلوب طرح خاطرنشان کرد: ذخایر کالاهای اساسی در استان کافی است و بازار بهصورت روزانه رصد میشود. جلسات تنظیم بازار بهطور مستمر با حضور استاندار برگزار میشود تا از بروز هرگونه کمبود یا افزایش قیمت جلوگیری شود.
وی با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز از مردم خواست از هجوم به فروشگاهها در روزهای ابتدایی خودداری کنند و گفت: کالا به اندازه نیاز تأمین خواهد شد و در صورت لزوم، تعداد فروشگاههای مجاز افزایش مییابد.
کیانمهر در بخش دیگری از سخنان خود به آثار کلان اقتصادی این طرح اشاره کرد و گفت: با آزادسازی نرخ ارز و تقویت صادرات، واحدهای تولیدی با ظرفیت بالاتر فعالیت خواهند کرد و اشتغال افزایش مییابد. طی ۹ ماه گذشته صادرات استان گلستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته و میزان صادرات به بیش از ۳۳۰ میلیون دلار رسیده است.
وی پیشبینی کرد با تداوم این روند، صادرات استان تا پایان سال به ۶۰۰ میلیون دلار برسد.