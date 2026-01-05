تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور آمریکای لاتین و همسرش در میان مردم، دولت و سیاستمداران انگلیسی بازتاب متفاوتی داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در حالی که استارمر نخست وزیر انگلیس ساعاتی پس از تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا با اشاره به حضور دست کم پانصد شهروند انگلیسی در ونزوئلا، بدون اینکه این تجاوز را محکوم کند، گفت: نقشی در حمله به آمریکا به کاراکاس نداشته اما «اشکی هم برای رفتن مادورو نمی‌ریزد».

وزیران دولت انگلیس نیز در موضعی بحث برانگیز با حمایت تلویحی از تجاوز آمریکا به ونزوئلا، انتقال سریع و مسالمت‌آمیز قدرت در ونزوئلا را خواستار شده‌اند، اما از پاسخ مستقیم دربارهٔ قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام آمریکا طفره رفته‌اند.

لحن رسانه‌های جریان اصلی شامل رسانه دولتی انگلیس بی بی سی، اسکای نیوز و تمرکز بر این خطر خبری بوده که بریتانیا درگیر نبوده است در حالی که این رسانه ها شماری از سیاستمداران و دولت انگلیس، بار‌ها علیه رئیس جمهور قانونی ونزوئلا موضع گیری کردند و تلویحا سرنگونی او را خواستار شدند اما اکنون ظاهرا نگرانی‌هایی دربارهٔ پیامد‌های حقوقی و بین‌المللی حمایت آشکار از تجاوز نظامی آمریکا به یک کشور مستقل و ربودن رئیس جمهور و همسرش دارند.

جرمی کوربین چهره مشهور ضد جنگ و سیاست‌های جنگ افروزانه آمریکا و حکومت انگلیس و از رهبران حزب جدید «شما» در انگلیس، تجاوز آمریکا به ونزوئلا را «غیرقانونی» خواند و آن را «اقدام جنگی» دانست و محکوم کرد.

زارا سلطانا دیگر رهبر حزب شما این حمله را «رفتار امپریالیستی عریان آمریکا» توصیف کرده و خواستار محکومیت رسمی انگلیس شده است.

اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات‌ها سومین حزب بزرگ انگلیس نیز اعلام موضع گیری رسمی علیه این اقدام ترامپ و محکومت رسمی تجاوز به ونزوئلا را خواستار شده است.

حزب سبز نیز با محکوم کردن تجاوز به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور و همسرش در تجاوز آمریکا، دولت استارمر را به دلیل محکوم نکردن تجاوز به یک کشور مستقل همچون برخی سیاستمداران زیر فشار گذاشته‌اند.

برخی رسانه‌های انگلیسی از آنچه «سقوط دولت مادورو» خواندند حمایت و بر روایت تغییر دولت تاکید کردند، آن‌ها همچنین آمریکا و روسیه را از حامیان مادورو دانستند و آنها به تمسخر گرفتند و برخی نیز تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را اقدامی غیر قانونی و خلاف حقوق و هنجار‌های شناخته شده بین المللی دانستند و موضع گیری ضعیف دولت در این باره را فرار از مسئولیت سیاسی توصیف کردند.

در این میان واکنش‌های مردمی به تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا ذیل خبر‌های مربوط به این تجاوز در رسانه‌های انگلیسی اغلب انتقادی است.

ایندیپندنت: کاربری درباره حمله آمریکا به ونزوئلا گفته این اقدامی نفرت انگیز است.

ایندیپندنت: کاربری دیگر حمله آمریکا به ونزوئلا را جنایت جنگی خوانده و نوشته ترامپ باید بخاطر آن محاکمه و مجازات شود.

ایندیپندنت: کاربری دیگر تهاجم آمریکا به ونزوئلا را بخاطر نفت این کشور دانست.

ایندیپندنت: کاربری نوشته ترامپ در اقیانوس‌ها مثل کوسه دنبال طعمه و نفتکش هاست.

گاردین: کاربری نوشت راهبرد آمریکا غارت ثروت کشور‌های جهان است.

گاردین: ترامپ دیکتاتوری است که همه قوانین نظام بین الملل را نقض کرده و این اقدام او برای انحراف افکار عمومی از نقشش در پرونده اپستین و غارت نفت ونزوئلاست.

گاردین: کاربری این سوال را مطرح کرده که چقدر طول می‌کشد تا استارمر (نخست وزیر انگلیس) این کار ترامپ را با بهانه‌هایی توجیه کند.

مخاطبان در رسانه‌های راست و راست افراطی، اما اغلب از اقدام رئیس جمهور آمریکا در تجاوز به ونزوئلا حمایت کردند و آن را دارای منافع اقتصادی فراوان برای این کشور دانستند.