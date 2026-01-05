به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خزائی گفت: پرونده خرید و حمل ۲ هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائنات افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت، به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

خزائی گفت: ماموران نیروی انتظامی قائنات هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو سواری، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.