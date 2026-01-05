سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس گفت: سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۴ در شهرستان‌های شیراز، زرقان و جهرم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سید رضا موسوی محسنی افزود: سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۴ به مدت ۲۰ روز در ۱۱ حوزه شهری و روستایی در شهرستان‌های شیراز، زرقان و جهرم به‌صورت تمام‌شماری و با مراجعه به همه خانوار‌ها اجرا و از نیرو‌های آمارگیر بومی استفاده می‌شود.

موسوی محسنی بیان داشت: اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن ۱۴۰۴ با حفظ محرمانگی اطلاعات صورت می‌گیرد و بر اساس قانون، هیچ گونه اطلاعات فردی در اختیار سایر نهاد‌ها یا اشخاص قرار داده نمی‌شود.

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس اعلام کرد: همکاران ما در این سرشماری، همیشه کارت شناسایی معتبر، ابزار‌های رسمی مانند تبلت با آرم مرکز آمار و لباس‌های مشخص به همراه دارند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن، رویدادی است که هر ۱۰ سال یک‌بار برگزار می‌شود و در آن اطلاعات جامع و به‌روز جمعیت و مسکن استخراج می‌شود.

حسن پاپری زارعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس هم گفت: ارزیابی و بهینه‌سازی روش‌ها و ابزار‌های جمع‌آوری اطلاعات اعم از الکترونیکی و میدانی، آموزش و آماده‌سازی نهایی نیرو‌های انسانی در محیطی عملیاتی، اطمینان از صحت و امنیت سامانه‌های نرم‌افزاری و پایگاه داده و مقایسه سرشماری حضوری و سرشماری ثبتی مبنا از مهم‌ترین اهداف مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۴ است.