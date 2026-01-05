پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت:در پی بارش رحمت الهی و شرایط سخت جغرافیایی در بخش ذلقی شهرستان الیگودرز، جمعیت هلالاحمر لرستان بیش از ۶ تُن مواد غذایی اساسی را به ۶ روستای صعبالعبور ارسال و ۱۵ نفر از روستاییان نیازمند را بهصورت اضطراری منتقل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،غلامرضا علیمحمدی با اعلام این خبر گفت: در پی بارش رحمت الهی و سخت شدن راه دسترسی چندین روستای بخش ذلقی در برف، هلالاحمر استان با تکیه بر توان امدادی و ظرفیت هوایی خود، عملیات گستردهای را برای امدادرسانی به این مناطق اجرا کرد.
وی افزود: در قالب این عملیات، ۷ سورتی پرواز امدادی به ۶ روستای دورافتاده و صعبالعبور انجام شد که طی آن، بیش از ۶ تُن مواد غذایی اساسی شامل آرد، برنج، قند و سایر اقلام ضروری بهصورت هوایی برای ساکنان ارسال شد تا نیازهای حیاتی خانوادهها تأمین شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان با اشاره به بعد انسانی این مأموریت تصریح کرد: همچنین ۱۵ نفر از ساکنان این روستاها که نیازمند انتقال فوری به مراکز امن و درمانی بودند، با بالگرد به مناطق امن منتقل شدند.
علیمحمدی تأکید کرد: نجات جان انسانها و رساندن امید به دل مناطق محروم و صعبالعبور، خط قرمز مأموریتهای هلالاحمر است و امدادگران ما شبانهروز، بدون توجه به سختی مسیر و شرایط جوی، در کنار مردم ایستادهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای ما هیچ مسیر دور و هیچ روستایی فراموششده نیست،اولویت هلالاحمر، حفظ جان و کرامت مردم است.