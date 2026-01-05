در ۹ ماه گذشته بیش از ۳ هزار و ۷۸۶ تُن گوشت انواع ماهیان گرمابی، سردآبی و تیلاپیا در خراسان جنوبی تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: از این مقدار، سه هزار و ۳۹۵ تُن ماهیان گرمابی شامل کپور، آمور و فیتوفاگ، ۱۱۱ تُن ماهیان سردآبی و ۲۸۰ تن تیلاپیا بوده است.

اسفندیاری افزود: پارسال تولید ماهی در استان به ۴ هزار و ۸۳۰ تُن رسید که ارزشی معادل هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال داشت.

به گفته وی در حال حاضر هزار و ۱۴۶ بهره‌بردار شیلاتی در استان فعال هستند و ماهیان در همین تعداد منبع آبی پرورش می‌یابند.

اسفندیاری گفت: شهرستان قاین با تولید هزار و ۶۵۷ تُن رتبه نخست و شهرستان طبس با ۵۶۲ تُن رتبه دوم تولید ماهی استان را دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت ماهیان گرمابی از آذر تا اسفند، ماهیان سردآبی از مهر تا اسفند و تیلاپیا در طول سال انجام می‌شود.

وی افزود: سالانه بیش از چهار هزار و ۸۰۰ تُن محصول شیلاتی در استان تولید می‌شود، که ۷۰ درصد آن به استان‌های دیگر از جمله خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان صادر می‌شود.

اسفندیاری گفت: همچنین ۱۲ مزرعه پرورش ماهیان زینتی با ظرفیت نزدیک به ۲ میلیون قطعه و ۵۲ مزرعه پرورش زالوی طبی با تولید ۷۰۰ هزار نخ در استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه شناسایی ۱۲۶ منبع آبی غیرمتعارف با ظرفیت ایجاد دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده انجام شده افزود: برای نخستین بار طرح آزمایشی پرورش ماهی خاویاری با مشارکت بخش خصوصی در بیرجند آغاز شده است.

اسفندیاری گفت: در این طرح، ۲۰۰ بچه‌ماهی خاویاری در استخر‌های دشت بجد رهاسازی شده که تولید گوشت سفید آن پس از ۳ سال و برداشت خاویار پس از حدود ۱۲ سال امکان‌پذیر خواهد بود.