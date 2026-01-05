پخش زنده
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز دوشنبه پانزدهم دی ۱۴۰۴، پانزدهم رجب ۱۴۴۷ و پنجم ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲۲ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۹ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۴۰ دقیقه است.
اذان صبح فردا سه شنبه شانزدهم دی ساعت ۵ و ۵۱ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۴ دقیقه ثبت شده است.