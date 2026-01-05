پخش زنده
سومین همایش کارگروه توسعه آموزش منطقه پلان در محل دبستان یاران جامع صدیق زهی برگزار گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این همایش با هدف ترویج فعالیتهای آموزشی و تربیتی توسط آموزش و پرورش پلان و کارگروه توسعه آموزش برگزار شد.
در این همایش از پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۴ و دانش آموزان برتر جشنوارههای نوجوان خوارزمی و جابربن حیان تجلیل شد.
کارگروه توسعه آموزش منطقه پلان متشکل از انجمن یاران جامع، مجموعه آموزش و پرورش میباشد که در راستای ارتقاء کیفت فعالیتهای آموزشی و تربیتی فعالیت مینماید.