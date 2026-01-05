به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این همایش با هدف ترویج فعالیت‌های آموزشی و تربیتی توسط آموزش و پرورش پلان و کارگروه توسعه آموزش برگزار شد.

در این همایش از پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۴ و دانش آموزان برتر جشنواره‌های نوجوان خوارزمی و جابربن حیان تجلیل شد.

کارگروه توسعه آموزش منطقه پلان متشکل از انجمن یاران جامع، مجموعه آموزش و پرورش می‌باشد که در راستای ارتقاء کیفت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی فعالیت می‌نماید.