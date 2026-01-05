پخش زنده
انجمن علمی بازیهای دیجیتال و انیمیشن دانشگاه شهرکرد در دومین المپیاد بازیهای فکری دانشجویان ایران موفق به کسب ۴ عنوان برتر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،انجمن علمی بازیهای دیجیتال و انیمیشن دانشگاه شهرکرد متشکل از دانیال شاهوردی، مهدی جمالی، آرمین منصوری، یگانه سیاحان و شقایق اعرابی، در رقابت با ۱۱۰ دانشگاه، عناوین زیر را به دست آورد.
رتبه اول طراحی اتاق فرار در بخش انجمنهای علمی
رتبه اول طراحی بازی دیجیتال در بخش انجمنهای علمی
رتبه دوم سمپوزیوم طراحی بردگیم در رقابت با ۲۶ تیم برتر کشور
دریافت عنوان انجمن برتر
هدف از برگزاری این رویداد، تقویت روحیه مشارکت و تعامل میان دانشجویان، توسعه مهارتهای خلاق در حل مسائل، گسترش فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ایجاد فضایی پرنشاط و ترغیب به حضور مؤثر در فعالیتهای جمعی عنوان شده است.
دومین المپیاد بازیهای فکری دانشجویان ایران (جهشکاپ) به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با اجرای جهاد دانشگاهی، با حضور حدود ۴۰۰ دانشجو از سراسر کشور در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.