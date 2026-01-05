به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال جوجه‌ریزی در استان همزمان با ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد.

مهراب کریمی‌پور درخصوص جهش تولیدات دامی و طیور در چهارمحال و بختیاری به‌عنوان الگویی برای توسعه پایدار کشاورزی کشور تاکید کرد: این استان از ابتدای امسال توانسته است با تلاش دامداران، مرغداران و زنبورداران، دستاورد‌های چشمگیری در حوزه تولیدات دامی و طیور به ثبت برساند.

وی افزود: این دستاورد‌ها نه تنها بیانگر رشد پایدار و افزایش بهره‌وری است، بلکه جایگاه چهارمحال و بختیاری را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و دامپروری کشور تثبیت می‌کنند.

کریمی‌پور به ظرفیت‌های موجود دامی چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون تعداد دام سبک استان به یک میلیون و ۸۵۵ هزار راس و دام سنگین به ۱۹۸ هزار و ۵۶۶ راس رسیده است.

وی یادآور شد: میزان جوجه‌ریزی سالانه چهارمحال و بختیاری ۱۶ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۸۶۴ قطعه و تعداد کلنی‌های زنبورعسل ۳۳۰ هزار و ۶۹۴ کلنی است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان امسال توانسته است ۲۷ هزار و ۹۰۰ تن گوشت قرمز، ۳۲ هزار تن گوشت مرغ، ۷۰۴ هزار تن شیر و سه هزار و ۷۶ تن عسل تولید کند.

وی گفت: این حجم تولید علاوه‌بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های داخلی، می‌تواند زمینه‌ساز صادرات و ارزآوری برای کشور باشد.

کریمی‌پور تاکید کرد: هم‌اکنون ۱۴ مجتمع دامپروری فعال در چهارمحال و بختیاری مشغول به‌کار است که با بهره‌گیری از دانش فنی و مدیریت نوین توانسته‌اند سهم قابل توجهی در افزایش تولیدات ایفا کنند.

وی با اشاره به شکل گسترده نهاده‌های دامی و طیور افزود: در بخش دام، جو به میزان ۲۸ هزار و ۵۶۵ تن، ذرت ۱۸ هزار و ۴۸۸ تن، سویا هفت هزار و ۱۵۰ تن و خوراک آماده ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن تامین شده است.