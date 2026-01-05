پخش زنده
اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق صنعتی و پرتردد شهری برای استان یزد پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد:از امروز تا پایان هفته جاری، ماندگاری هوای سرد و یخبندان شبانه در اکثر مناطق استان یزد مورد انتظار است.
همچنین با توجه به این شرایط، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق صنعتی و پرتردد شهری پیشبینی میشود که هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۱۱ در این رابطه صادر شده است.