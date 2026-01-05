رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد از پیشرفت ۲۰ درصدی طرح انتقال پساب به شهرکرد با ۱۹ میلیارد تومان اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسعود حبیبی گفت: عملیات اجرایی طرح انتقال و بهره برداری از پساب تصفیه شده با رویکرد تامین پایدار منابع آبی و توسعه فضای سبز شهری، با قدرت و سرعت در حال پیگیری است و در حال حاضر ۲۰ درصد پیشرفت دارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح نقش محوری در مدیریت منابع آب استان ایفا می‌کند، با اجرای موفقیت آمیز مرحله نخست، گامی مهم در مسیر بهره برداری بهینه از پساب فاضلاب برداشته است، افزود: برای اجرای تعهدات و اهداف توسعه زیرساخت‌های شهری، اقدامات متعددی در مرحله اول این طرح با ۱۹ میلیارد تومان انجام شده است.

حبیبی گفت: اجرای مرحله نخست شامل لوله گذاری اصلی و احداث حوضچه‌های بازدید برای اطمینان از عملکرد صحیح شبکه توزیع اولیه، تکمیل مطالعات فنی، جانمایی زیرساخت اصلی و زمین مورد نیاز جهت احداث تصفیه خانه تکمیلی به مساحت ۲ هکتار در قسمت جنوبی تصفیه خانه فاضلاب فعلی، پیگیری جهت تسریع در اجرای فاز‌های بعدی این پروژه با ارسال درخواست‌های رسمی برای واگذاری زمین به اداره کل راه و شهرسازی وهمچنین درخواست تغییر کاربری زمین به کاربری تاسیسات شهری کمیته امور زیر بنایی استان از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.