شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع نارنجی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز، دوشنبه پانزدهم دی ماه در آبادان با ۱۱۱، خرمشهر با ۱۲۳، شادگان با ۱۰۸، ماهشهر با ۱۱۶، اهواز با ۱۱۵، سوسنگرد با ۱۴۵ و اندیمشک با ۱۰۴ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی است.
همچنین آلودگی هوا در بهبهان با ۱۵۱ میکروگرم بر مترمکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی گزارش شده است.
براساس دادههای این سامانه شهرهای کارون، آغاجاری، امیدیه، رامهرمز، باغملک، ملاثانی، دزفول و شوش در وضعیت زرد و قابل قبول و شهرهای مسجدسلیمان، لالی، اندیکا، ایذه، رامشیر و دزپارت در وضع سبز و پاک قرار گرفتند.