یادواره شهدای دانشآموز شهر غلامان برگزار شد
یادواره «لالههای روشن» با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان محلی و دانشآموزان در مدرسه شهید نظری غلامان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
یادواره شهدای دانشآموز شهر غلامان با عنوان «لالههای روشن» برای ششمین سال متوالی، همزمان با ششمین سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، چهلم شهید گمنام شهر غلامان و گرامیداشت یاد شهید جنگ ۱۲ روزه اهل سنت، حامد ربانی با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان محلی، فرهنگیان و دانشآموزان در مدرسه شهید نظری برگزار شد.
حجتالاسلام علی ابراهیمی امام جمعه شهر غلامان در این مراسم با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی گفت: امنیت و آرامش امروز جامعه حاصل ایثار و فداکاری شهدا و صبر و استقامت خانوادههای معظم آنان است.
وی با بیان اینکه بسیاری از شهدای این منطقه در سنین نوجوانی و دوران تحصیل به مقام شهادت نائل شدند، افزود: دشمنان جمهوری اسلامی همواره بهدنبال ایجاد ناامنی در کشور بودهاند، اما ایستادگی جوانان این مرز و بوم و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح، توطئههای دشمنان را ناکام گذاشته است.
امام جمعه شهر غلامان با تأکید بر نقش دانشآموزان در تداوم راه شهدا تصریح کرد: تلاش علمی، پایبندی به ارزشهای دینی و انقلابی و عمل به وصیت نامه شهدا، مهمترین وظیفه نسل امروز در قبال خون پاک شهداست.
در ادامه این مراسم، از مقام شامخ شهدای دانشآموز منطقه از جمله شهید بابا فرامرزی، شهید هاشمی، شهید نادمی و شهید حامد ربانی تجلیل شد و از خانواده شهید اهل سنت حامد ربانی و خانواده شهید فرامرزی تقدیر بهعمل آمد.