

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است تیم المپیکی اسکی ایران ۲۰ روز زودتر به ایتالیا اعزام شوند تا در پیست این کشور تمرین کنند.

المپیک زمستانی ۲۰۲۶، از ۱۸ بهمن تا ۴ اسفند در میلان و کورتینا برگزار می‌شود و اسکی ایران دو سهمیه (یک خانم و یک آقا) در رشته اسکی آلپاین و دو سهمیه (یک خانم و یک آقا) در رشته اسکی صحرانوردی در این رویداد خواهد داشت.

در رشته اسکی آلپاین در بخش بانوان، صدف ساوه شمشکی نماینده اعزامی اسکی ایران به المپیک خواهد بود. در بخش مردان نیز محمد کیادربندسری تنها نماینده اسکی آلپاین مردان ایران در الپیک زمستانی است.

در بخش اسکی صحرانوردی بانوان، سمانه بیرامی باهر نماینده اعزامی بانوان ایران به المیپک زمستانی خواهد بود. در بخش مردان نیز اگرچه دانیال ساوه شمشکی از شانس بیشتری برای اعزام به المپیک برخوردار است ولی چون چهار اسکی باز مرد کشورمان سهمیه المپیک کسب کرده اند قرار است رقابتهای انتخابی برگزار شود تا تکلیف چهارمین نماینده اعزامی کشورمان به این دوره از بازیهای المپیک زمستانی نیز مشخص شود.