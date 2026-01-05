به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی گفت: کارشناسان عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی در اقدامی اطلاعاتی محموله سنگین سیگار قاچاق را در حاشیه غرب کلانشهر مشهد ردزنی کردند.

سرهنگ مهدی سلطانیان افزود: پلیس‌ در این عملیات ضربتی با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از یک دستگاه خودرو و انبار کالا، حدود یک میلیون نخ سیگار قاچاق را کشف و یک فرد متخلف را در این رابطه به مرجع قضایی معرفی کرد.

وی گفت: تحقیقات در خصوص این پرونده قاچاق ادامه دارد.

کلانشهر مشهد بیش از ۳/۵ میلیون نفر جمعیت دارد که ۱/۲ میلیون نفر از آنها در مناطق حاشیه ای و روستاهای چسبیده به شهر سکونت دارند.