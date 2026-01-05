به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سومین جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا» با رویکردی فرهنگی و هنری، بهمن ۱۴۰۴ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار می‌شود تا بستر مناسبی برای رشد، شکوفایی و هدایت استعداد‌های هنری نسل نوجوان فراهم شود. زمان بارگذاری آثار در این رویداد تا پایان دی ۱۴۰۴ تمدید شد.

مدیرکل کانون استان، از تمدید مهلت ارسال آثار تا ۳۰دی ۱۴۰۴ به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ترویج هنر سرود و موسیقی، کشف استعداد‌های هنری و تقویت روحیه‌ی مشارکت جمعی در میان کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهداف جشنواره افزود: این رویداد با تمرکز بر دو محور اصلیِ سرود و تولید آثار موسیقی طراحی شده و تلاش دارد سرود را به عنوان بستری تربیتی و اجتماعی معرفی کند؛ بستری که با شناسایی استعدادها، به تقویت مهارت‌های گروهی، نشاط اجتماعی و پویایی فرهنگی کودکان و نوجوانان کمک می‌کند.

روح‌الله واحد گفت: گروه‌های سرود، در دو بخش «ملی» و «بومی و محلی» پذیرفته می‌شوند. وی در ادامه به موضوع‌های پیشنهادی این سرود‌ها اشاره کرد و گفت: طیف گسترده‌ای از مفاهیم ملی و آیینی از جمله سرزمین ایران، وطن، پرچم، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، شخصیت‌های برجسته تاریخی و انقلابی، مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی و سایر موضوع‌های آزاد می‌توانند در این بخش شرکت کنند.

مریم شیریان، دبیر جشنواره‌ی استان چهارمحال و بختیاری، درباره شرایط شرکت در جشنواره گفت: این جشنواره پذیرای اعضای کانون و گروه‌های آزاد در دو رده سنی ۷ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۲ سال است. گروه‌های اجرایی می‌توانند از مراکز ثابت، سیار شهری و روستایی یا مراکز ویژه کودکان و نوجوانان با نیاز‌های خاص تشکیل شوند. اجرای آثار باید به‌صورت زنده و گروهی باشد و کیفیت آوازی، معیار اصلی داوری خواهد بود.

وی افزود: هر گروه می‌تواند حداکثر دو اثر ارائه دهد و تعداد اعضای گروه، شامل مربی و سرپرست، نباید از ۲۰ نفر تجاوز کند. همچنین گروه‌ها باید به‌صورت مجزا برای دختران و پسران تشکیل شوند. استفاده از حرکات نمایشی تنها به‌عنوان مکمل بخش آوازی مجاز است و نباید بر کیفیت اجرا تأثیر منفی بگذارد.

دبیر سومین جشنواره‌ی موسیقی و سرود کانون استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به شیوه برگزاری جشنواره گفت: این رویداد در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود. آثار برگزیده مرحله استانی برای داوری نهایی به دبیرخانه کشوری ارسال خواهند شد.

بر اساس اعلام جدید دبیرخانه، مهلت ارسال آثار بخش سرود تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ و مهلت بارگذاری آثار بخش تولید موسیقی تا دهم بهمن‌ماه همان سال تمدید شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام، بارگذاری آثار و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه‌ی kanoonfest.ir مراجعه کنند.