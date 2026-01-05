پانزدهم رجب سالروز وفات حضرت زینب سلام الله علیها اسوه صبر و بردباری ست، بانوی قهرمانی که پس از شهادت امام حسین علیه السلام پرچمدار نهضت عاشورا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، حضرت زینب کبری سلام الله علیها در روز پنجم جمادی الاول سال پنجم یا ششم هجری قمری در شهر مدینه منوّره دیده به جهان گشود.

نام مبارک آن بزرگوار زینب و کنیه گرامی‌شان‌ام الحسن و‌ام کلثوم و القاب آن حضرت عبارتند از: صدّیقة الصغری، عصمة الصغری، ولیة اللّه العظمی، ناموس الکبری، شریکة الحسین علیهالسّلام و عالمه غیر معلّمه، فاضله، کامله.

پدر بزرگوار حضرت زینب سلام الله علیها اوّلین پیشوای شیعیان حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام و مادر گرامی آن بزرگوار حضرت فاطمه زهراسلام الله علیها می‌باشد. همسر گرامی آن حضرت عبداللّه فرزند جعفر بن ابیطالب بود.

حضرت زینب سلام الله علیها در نیمه ماه رجب سال۶۲ هجری قمری چشم از جهان فرو بستند.

یگانه بانویی که عالی‌ترین نمونه شهامت، کفایت و خردمندی است که هیچگاه برادرش امام حسین علیه السلام را تنها نگذاشت.

حضرت زینب سلام الله علیها بانویی که نه تنها در زنان، بلکه در مردان عالم، کمتر نظیرش را می‌توان دید. بانویی توانا که عالی‌ترین نمونه‌ای از شهامت و دلیری، دانش و بینش، کفایت و خردمندی، قدرت روحی و تشخیص موقعیت بوده و هر وظیفه‌ای از وظایف گوناگون اجتماعی را که به عهده گرفت به خوبی انجام داد.