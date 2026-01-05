به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نور، از تحقق جوجه‌ریزی ۹.۲ میلیون قطعه‌ای در ۹ ماهه نخست امسال در شهرستان نور خبر داد.

صادقی گفت: مجموع جوجه‌ریزی در ۹ ماهه نخست امسال به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه رسیده که نشان‌دهنده ثبات و قدرت تولید در این حوزه است.

وی افزود: میانگین ماهانه جوجه‌ریزی در این دوره حدود یک میلیون قطعه بوده که حاکی از پایداری فعالیت واحد‌های مرغداری، مدیریت کارآمد و تلاش بی‌وقفه فعالان این صنعت در شهرستان نور است.

سرپرست جهاد کشاورزی نور با تشریح آمار ماهانه، عملکرد جوجه‌ریزی را به تفکیک به شرح زیر اعلام کرد:

• فروردین: ۹۸۱،۴۰۰ قطعه

• اردیبهشت: ۱،۲۵۸،۰۴۰ قطعه

• خرداد: ۷۱۹،۲۴۵ قطعه

• تیر: ۱،۰۹۷،۲۹۰ قطعه

• مرداد: ۹۱۹،۳۲۹ قطعه

• شهریور: ۸۸۶،۱۱۵ قطعه

• مهر: ۱،۳۳۵،۹۶۰ قطعه

• آبان: ۷۶۰،۴۷۰ قطعه

• آذر: ۱،۲۴۵،۵۱۰ قطعه

صادقی با تأکید بر نقش کلیدی صنعت مرغداری در تأمین امنیت غذایی استان خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با نظارت مستمر بر واحد‌های تولیدی، ارائه حمایت‌های فنی و تسهیل فرآیند‌های تولید، تمام توان خود را برای حفظ پایداری تولید و تأمین بی‌وقفه گوشت سفید به کار گرفته است.

وی در پایان تصریح کرد: این آمار نه تنها گواهی بر خوداتکایی و توان تولید داخلی است، بلکه نشان از عزم جدی تولیدکنندگان و مسئولان برای تقویت زنجیره تأمین پروتئین در کشور دارد.