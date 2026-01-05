پخش زنده
امروز: -
حجت الاسلام و المسلمین میرشکاری، معاون فرهنگی حرم مطهر امین ولایت گفت: به مناسبت ۱۷ رجب سالروز شهادت احمد بن موسی علیه السلام، ویژه برنامههای مختلفی از فردا در این حرم مطهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، همه ساله به سنت دیرینه در شیراز به مناسبت سالروز شهادت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام به مدت سه روز برنامه های مختلفی دراین حرم مطهر برگزار می شود.
حجت الاسلام میرشکاری گفت: پویش بزرگ مردمی «شاهچراغ (ع)؛ میعاد رهایی» با هدف کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، از ساعت ۹:۳۰ فردا در رواق دارالذکر حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام آغاز میشود
او ادامه داد: همچنین ساعت ۱۱ صبح فردا ۱۶ دی، آیین تعویض پرچم گنبدهای منور احمدی و محمدی علیهماالسلام و اهتزاز پرچم سیاه، با حضور خدام حرم مطهر برگزار میشود.
معاون فرهنگی حرم مطهر گفت: سهشنبه ۱۶ دی و در شب شهادت حضرت شاهچراغ علیه السلام، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی این حرم مطهر، حجت الاسلام و المسلمین شجاعی سخنرانی و حسن شالبافان در رثای شهادت این امامزاده واجب التکریم، مرثیهسرایی میکند و این مراسم به صورت زنده از شبکههای استانی سیما پخش میشود.
معاون فرهنگی حرم مطهر، به آیین «کوچ عاشقانه» اشاره کرد و گفت: ارادتمندان به سیّدالسادات الاعاظم که به مناسبت بزرگداشت شهادت این امامزاده جلیل القدر از ۱۲ شهرستان استان فارس، به سمت این بارگاه منور در حال حرکت هستند، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه، از مبدأ میدان شهداء به سمت این بارگاه منور حرکت و ضمن تجدید میثاق با حضرت احمدبن موسی علیهماالسلام، در صحن و سرای این بارگاه منور، عزاداری میکنند.
وی بیان داشت: چهارشنبه ۱۷ دی، همزمان با ۱۷ رجب، سالروز بزرگداشت شهادت سیدالسادات الاعاظم، از ساعت ۱۵، عزاداران در قالب دستههای سینهزنی و زنجیرزنی از حسینیه ثامن الحجج (ع) در مجتمع انتظامی شهید فعال، واقع در بولوار احمدی شمالی، به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام، حرکت میکنند و در صحن احمدی به سوگواری خواهند پرداخت.
او ادامه داد: همچنین ظهر چهارشنبه ۱۷ دی همراه با اقامه نماز ظهر و عصر، حسن شالبافان، مرثیهسرایی میکند و در شام شهادت امین ولایت، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء آیین خطبهخوانی هزار خادم این بارگاه منور در شبستان امام خمینی برگزار میشود.
در این برنامه هم آیتالله شیخ محمود رجبی؛ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیّه قم و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سخنرانی، و حاج میثم مطیعی، مرثیهسرایی خواهد کرد. اجرای این برنامه را که با شعرخوانی حاج قاسم صرافان همراه است، نجم الدین شریعتی بر عهده دارد.
حجت الاسلام میرشکاری، اضافه کرد: پنجشنبه، ۱۸ دی، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء، حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی، سخنرانی و حاج مجتبی رمضانی، دعای روحبخش کمیل را قرائت خواهد کرد.
برگزاری مسابقه اینترنتی «امین ولایت»، برپایی مواکب خدام حرم مطهر در ورودیهای شهر شیراز و همچنین در فرودگاه و ایستگاه راهآهن شیراز و ترمینال کاراندیش، برپایی موکب خدمه امام رضا علیه السلام در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷دیماه و اطعام زوّار با وعدههای صبحانه، نهار و شام بخش دیگری از برنامههای بزرگداشت امین ولایت است.
همچنین پویش «ختم قرآن و صلوات»، طبخ بیش از ۲هزار پرس غذای متبرک و توزیع بین زائران حرم مطهر در شام بزرگداشت شهادت و اجرای طراحی کتیبه زندگینامه مصوّر حضرت احمدبن موسی کاظم علیهماالسلام توسط استاد قافله باشی از دیگر برنامههای سالروز بزرگداشت شهادت حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، در سوّمین حرم اهلبیت علیهم السلام است.