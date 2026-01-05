پخش زنده
مدیر واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد از جمع آوری ۵۷ تابلو و ۵ سایبان غیرمجاز در آذرماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، باقر مومنی گفت: برای اجرای آراء صادره و قطعیت یافته از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ موضوع قانون شهرداری ها، در آذرماه امسال ۱۶ مورد رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در سطح شهر اجرا شد.
مدیر واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد افزود: همچنین در این مدت ۵۷ تابلو و ۵ سایبان غیرمجاز جمعآوری شده است.
وی تاکید کرد: واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری با افزایش گشتهای نظارت از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهر جلوگیری میکند.
مومنی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه ساختوساز غیرمجاز و سدمعبر، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری گزارش دهند تا اقدامات لازم در سریعترین زمان انجام شود.