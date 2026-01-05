اهداء نشان افتخار جوان برتر سال ایران به خانواده مرزبان برفگیر شهید

خانم لیلا کشاورزی جوان برتر سال ۱۴۰۴ و برگزیده علمی و ورزشی کشور نشان افتخار خود را به خانواده مرزبان برفگیر شهید کهگیلویه و بویراحمدی اهدا کرد.