اهداء نشان افتخار جوان برتر سال ایران به خانواده مرزبان برفگیر شهید
خانم لیلا کشاورزی جوان برتر سال ۱۴۰۴ و برگزیده علمی و ورزشی کشور نشان افتخار خود را به خانواده مرزبان برفگیر شهید کهگیلویه و بویراحمدی اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خانم لیلا کشاورزی بانوی مخترع، پژوهشگر و دانشجوی رشته پزشکی و نخبه علمی کشور به پاس قدردانی از ایثار مرزبان شهید رحیم مجیدی مهر نشان و مدالهای خود را به همسر و فرزندان این شهید والا مقام تقدیم کرد. وی که اهل نورآباد ممسنی استان فارس است و به عنوان جوان برتر سال ١۴٠۴ بخش علمی، نوآوری و کارآفرینی معرفی شده است به همراه معاون وزیر ورزش و جوانان و استاندار کهگیلویه و بویراحمد با حضور بر مزار این شهید در روستای شهید دانشی لوداب به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. کشاورزی که دارای چهار اختراع ثبت شده جهانی است به پاس دستاوردهای متعدد خود در عرصههای بینالمللی و با اعتماد و رأی مردمی عنوان جوان برتر سال ۱۴۰۴ را از آنِ خود کرد. لیلا کشاورزی که از سوی سازمان جهانی یونیسف به عنوان جوان تاثیر گذار آسیا معرفی شد نیز در مراسم گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیرعمد سال ۱۴۰۳، جوایز خود را برای آزادسازی زندانیان اهدا کرد. لیلا کشاورزی مخترع، پژوهشگر و دانشجوی رشته پزشکی و دارنده مدال طلای مسابقات هوش مصنوعی در برزیل ۲۰۲۴ و مدال نقره مسابقات جهانی تکواندو و مسئول کارگروه هوش مصنوعی و اختراعات سمن جوانان فناوران شهر راز است. لیلا کشاورزی علاوه بر موفقیتهای علمی، در رشته ورزشی تکواندو نیز حائز مقامهای معتبر آسیایی و جهانی است. سرگرد رحیم مجیدی مهر، مرزبان شجاع و فداکار استان کهگیلویه و بویراحمد، هشتم دی ماه امسال حین انجام مأموریت پایش نوار مرزی در شهرستان بانه استان کردستان به دلیل سرما و کولاک شدید، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.