لیلا کشاورزی زاده ١٢ بهمن‌ماه ١٣٧۶، مخترع، پژوهشگر و دانشجوی رشته پزشکی است.

«لیلا کشاورزی» دختر نخبه نورآباد ممسنی همچنین دارای مدال طلای مسابقات هوش مصنوعی در برزیل ۲۰۲۴ و مدال نقره مسابقات جهانی تکواندو است.

وی در خصوص فعالیت در حوزه جوانان، مسئول کارگروه هوش مصنوعی و اختراعات سمن جوانان فناوران شهر راز است.

کشاورزی به پاس دستاوردهای متعدد خود در عرصه‌های بین‌المللی و با اعتماد و رأی مردمی این عنوان را از آنِ خود کرد.

لیلا کشاورزی علاوه بر موفقیت‌های علمی، در رشته ورزشی تکواندو نیز حائز مقام‌های معتبر آسیایی و جهانی است و نشان داده که می‌توان در هر دو عرصه علمی و ورزشی به قله‌های موفقیت دست یافت.

لیلا کشاورزی بانوی تاثیر گذار سازمان جهانی یونیسف و نماینده جوانان آسیایی در سازمان ملل است که یکسال گذشته، در مراسم گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیرعمد، مدال طلای رقابت جهانی خود را برای آزادسازی زندانیان اهدا کرد.

استاندار از خانم کشاورز، برگزیده علمی و ورزشی کشور که مدال‌ها و جوایز خود را به خانواده این شهید اهدا کرده بود، تقدیر کرد.









