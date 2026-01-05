اهداء نشان جوان اول سال ایران به خانواده شهید مجیدی مهر
خانم لیلا کشاورزی جوان اول سال ۱۴۰۴ و برگزیده علمی و ورزشی کشور مدالها و جوایز خود را به خانواده شهید مرزبان کهگیلویه و بویراحمدی اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خانم لیلا کشاورزی دارای ٢٧ نشان و مدال علمی و ورزشی جهان بانوی مخترع، پژوهشگر و دانشجوی رشته پزشکی و نخبه علمی کشور، که اهل شیراز که به عنوان جوان برتر سال ١۴٠۴ بخش علمی، نوآوری و کارآفرینی معرفی شده است؛ به همراه یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با حضور در روستای لوداب، ضمن ادای احترام و قرائت فاتحه بر مزار شهید رحیم مجیدیمهر شهید مرزبانی با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد و نشان و مدال های خود را به همسر و فرزندان این شهید والا مقام تقدیم کرد.
لیلا کشاورزی زاده ١٢ بهمنماه ١٣٧۶، مخترع، پژوهشگر و دانشجوی رشته پزشکی است. «لیلا کشاورزی» دختر نخبه نورآباد ممسنی همچنین دارای مدال طلای مسابقات هوش مصنوعی در برزیل ۲۰۲۴ و مدال نقره مسابقات جهانی تکواندو است. وی در خصوص فعالیت در حوزه جوانان، مسئول کارگروه هوش مصنوعی و اختراعات سمن جوانان فناوران شهر راز است. کشاورزی به پاس دستاوردهای متعدد خود در عرصههای بینالمللی و با اعتماد و رأی مردمی این عنوان را از آنِ خود کرد. لیلا کشاورزی علاوه بر موفقیتهای علمی، در رشته ورزشی تکواندو نیز حائز مقامهای معتبر آسیایی و جهانی است و نشان داده که میتوان در هر دو عرصه علمی و ورزشی به قلههای موفقیت دست یافت. لیلا کشاورزی بانوی تاثیر گذار سازمان جهانی یونیسف و نماینده جوانان آسیایی در سازمان ملل است که یکسال گذشته، در مراسم گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیرعمد، مدال طلای رقابت جهانی خود را برای آزادسازی زندانیان اهدا کرد. استاندار از خانم کشاورز، برگزیده علمی و ورزشی کشور که مدالها و جوایز خود را به خانواده این شهید اهدا کرده بود، تقدیر کرد. سرگرد رحیم مجیدی مهر، مرزبان شجاع و فداکار استان کهگیلویه و بویراحمد، هشتم دی ماه در حین انجام مأموریت پایش نوار مرزی شهرستان بانه در استان کردستان به دلیل سرما و کولاک شدید، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.