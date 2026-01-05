چهار میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۳۷ تن کالا توسط ۳۰۰ هزار و ۱۳۷ سفر باری در نه ماهه سال جاری در سیستان و بلوچستان جابه جا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان وبلوچستان گفت: این میزان جابجایی کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۸درصدی در تناژ و ۲۴ درصدی در تعداد سفر داشته است.

شهرام مبارکی افزود: از این میزان کالای جابجا شده سه میلیون و ۷۵۰ هزار و ۳۶۰ تن کالا درون استان و ۶۹۴ هزار و ۵۷۷ تن بیرون از استان جابجا شده است.

وی عمده کالا‌های جابجا شده در این مدت را سیمان، فرآورده‌های نفتی و آرد اعلام کرد وافزود: شهرستان‌های زاهدان، خاش و زابل بیشترین سهم را در جابجایی کالا به خود اختصاص داده‌اند.

مبارکی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۶ شرکت حمل‌ونقل و بیش از ۱۲ هزار راننده و ناوگان باری فعال در استان فعالیت دارند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تداوم این روند افزایشی نقش مؤثری در تأمین کالا‌های اساسی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی دارد، یادآور شد: افزایش ظرفیت ناوگان، ارتقای ایمنی و بهبود خدمات‌رسانی به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در دستور کار قرار دارد تا ضمن تداوم روند رو به رشد جابجایی کالا، تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی و پشتیبانی مؤثر از تولید و اقتصاد منطقه تضمین شود.