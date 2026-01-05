رئیس دادگستری بردسیر گفت: هدف از تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی، صیانت از حقوق مردم و نامزد‌ها و فراهم‌سازی زمینه برگزاری انتخاباتی سالم است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان علی محبوب پور در ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان بردسیر گفت: تبلیغات زودهنگام نامزدها، تخریب و توهین به دیگر نامزدها، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، خرید و فروش رأی و سوءاستفاده از امکانات عمومی از مهم‌ترین مصادیق تخلفات انتخاباتی است که رصد و برخورد با آنها در دستور کار این ستاد قرار دارد.

وی ادامه داد: پایش مستمر فضای مجازی و برخورد قانونی با مطالب خلاف واقع و مغایر با قوانین انتخابات از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی در ایام انتخابات است.

محبوب پور در پایان با تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با حفظ بی‌طرفی کامل، قاطعانه از سلامت فرآیند انتخابات صیانت خواهد کرد.

شایان ذکر است؛ اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی بردسیر با حضور مسئولان قضائی، اجرایی، نظارتی، انتظامی و امنیتی برگزار شد و ابعاد مختلف جرائم و تخلفات انتخاباتی به‌طور دقیق بررسی گردید.