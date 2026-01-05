پخش زنده
مدیرکل زندانهای خراسانشمالی: همزمان با این ایام پرفضیلت، ۱۱۴ نفر از زندانیان زن و مرد استان با حضور در آیین معنوی اعتکاف از برکات معنوی ماه رجب بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رنجبرگفت: بنا به درخواست و استقبال زندانیان و با هماهنگی انجام شده با مراکز فرهنگی و مذهبی، زندانهای تابعه استان همزمان با ایام پرفضیلت ماه رجب شاهد برگزاری آیین معنوی اعتکاف بودند.
وی افزود: اینالرجبیون فرصتی ارزشمند برای تقرب به درگاه الهی و بهرهمندی از برکات معنوی این ماه پرفضیلت است و برگزاری آیین اعتکاف، خود از مهمترین جلوههای عبودیت و خودسازی در این ایام به شمار میرود.
وی گفت: ۱۱۴ نفر از زندانیان زن و مرد در این آیین معنوی شرکت داشتند و برنامه اعتکاف با فراهمسازی شرایط مناسب در فضایی آرام و معنوی برگزار شد.