به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رنجبرگفت: بنا به درخواست و استقبال زندانیان و با هماهنگی انجام شده با مراکز فرهنگی و مذهبی، زندان‌های تابعه استان همزمان با ایام پرفضیلت ماه رجب شاهد برگزاری آیین معنوی اعتکاف بودند.

وی افزود: این‌الرجبیون فرصتی ارزشمند برای تقرب به درگاه الهی و بهره‌مندی از برکات معنوی این ماه پرفضیلت است و برگزاری آیین اعتکاف، خود از مهم‌ترین جلوه‌های عبودیت و خودسازی در این ایام به شمار می‌رود.

وی گفت: ۱۱۴ نفر از زندانیان زن و مرد در این آیین معنوی شرکت داشتند و برنامه اعتکاف با فراهم‌سازی شرایط مناسب در فضایی آرام و معنوی برگزار شد.