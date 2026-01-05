به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: فرارسیدن سالروز وفات اسوه صبر و مقاومت، حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به نمایندگان محترم و ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض میکنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تاکید رهبر حکیم انقلاب بر جدا کردن صف معترضان از اغتشاشگران و آشوب طلبان، راهگشا و رهنماست. با معترضان باید گفت‌و‌گو کرد، اعتراضات آنها بحق است و باید تمام تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی را بکار گرفت. عزم دولت جدیست و امیدواریم که با اجرای تدابیر در نظر گرفته شده، به مطالبات به حق معترضان پاسخ داده شود.

اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد. اما حساب افرادی که مستقیماً یا با واسطه به سرویس‌های جاسوسی متصلند و وظیفه مصادره و به آشوب کشیدن اعتراضات را بر عهده دارند جداست و با آنها باید هوشمندانه و به شیوه‌ای موثر مقابله کرد تا امنیت و آرامش مردم به خطر نیافتد. ملت ایران در طول تاریخ، مزدور و خائن و وطن فروش‌های زیادی را سر جای خود نشانده است و امروز نیز دیری نخواهد پایید که دشمن علیرغم آوردن تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و رسانه‌ای خود بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد.

وی ادامه داد: امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که از یک سو جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در مقابل چشم مردم دنیا صد‌ها هزار زن و کودک و غیرنظامی را در غزه به خاک و خون می‌کشند، آنها را حیوان می‌نامند، از آب و غذا محرومشان می‌کنند و به این جنایت و نسل کشی افتخار می‌کنند، اما در عین محکوم شدن در دادگاه‌های بین‌المللی، به پاس این جنایات در کنگره آمریکا تشویق می‌گردند! در مقابل، فردی همچون رییس‌جمهور قانونی ونزوئلا، خلاف تمام قوانین بین المللی ربوده می‌شود. ونزوئلا نه کودک کشی کرده و نه دست به نسل کشی زده است، بلکه این تاوان برخوردار بودن از منابع غنی معدنی و فسیلی و واگذار نکردن اختیار آنها به آمریکاست.

قالیباف افزود: آمریکا اساساً جایی از قدرت سخت، بهره می‌گیرد که سلطه‌ی نرم را بی اثر بداند و حالا که خود را در افول می‌بیند و می‌خواهد از فرصت‌های نهایی برای تثبیت قدرت و غارت منابع، پیش از آغاز عصر جدید بهره بگیرد به ناچار به مرد دیوانه تبدیل شده است. امروز پایان عصر حقوق بین الملل و اعلام عصر برقراری قانون جنگل در مناسبات بین المللی است. در جهانی که خط قرمزی در نظام بین الملل وجود ندارد، برای مستقل ماندن باید قوی بود و برای قوی شدن باید متحد ماند و روز و شب تلاش کرد. ایران متحد و استوار، کابوس دشمنان است.

وی ادامه داد: اتحاد مقدس، رشد اقتصادی پیوسته، حفظ قدرت خرید مردم، خنثی‌سازی اقدامات دشمنان برای بی ثبات کردن بازار، اصلاح ناترازی‌های مدیریتی، ایجاد منافع راهبردی مشترک با دیگر کشور‌ها و تقویت همه جانبه قدرت دفاعی ایران از محور‌های این قوی شدن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در پایان وظیفه خود می‌دانم از دولت محترم مخصوصاً ریاست محترم جمهور بابت به مرحله اجرا درآوردن قانون کالابرگ تشکر کنم. ممکن است در شیوه اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد، اما مهم آن است که دولت جمهوری اسلامی با اجرای این قانون قدم بزرگی در راستای آرامش معیشتی ایرانیان برخواهد داشت و مردم می‌توانند اطمینان داشته باشند که قدرت خریدشان در تهیه کالا‌های اساسی حفظ می‌شود.

نکته مهم آن است که دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمت‌ها در دوره‌های بعدی افزایش دهد. این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت گسترده آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانی شده است. تاکید میکنم که در این طرح ارز ترجیحی حذف نمیشود بلکه منافع آن مستقیماً به خود مردم خواهد رسید و دوران میلیارد‌ها دلار رانت انحصاری به پایان می‌رسد. البته ضرورت دارد دولت ضمن اطلاع‌رسانی کامل، در اجرای طرح کالابرگ با دقت عمل کند و در طول مسیر اشکالات پیش آمده را اصلاح نماید.