جراحی حساس و نجات‌بخش در بیمارستان حضرت فاطمه کرمان، امید به زندگی دوباره را به یک مصدوم تصادف موتورسیکلت بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، این بیمارجوان که بر اثر تصادف دچار قطع کامل پا از ناحیه بالای مچ شده بود، با آسیبی بسیار شدید به این مرکز درمانی منتقل شد؛ آسیبی که می‌توانست برای همیشه او را از راه رفتن محروم کند.

با تلاش گروه درمان و با عمل فوق‌تخصصی پیوند عضو، مسیر درمان این بیمار تغییر کرد و عضو قطع‌شده تحت عمل جراحی قرار گرفت.

دکتر محمدی سلیمانی، پزشک معالج این بیمار، با اشاره به نوع آسیب وارشده گفت: در این حادثه، شکستگی بسیار شدید منجر به قطع کامل استخوان و عروق شده بود و جراحی پیوند نیازمند دقت و سرعت بسیار بالا برای حفظ جریان خون در عضو پیوندی بود.

وی افزود: این عمل، سومین جراحی موفق پیوند عضو است که به همت این ت گروه درمانی انجام شده است.

علائم حیاتی در پنجه پا مشهود است و واکنش‌های عصبی با تحریک ناخن‌ها، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از موفقیت‌آمیز بودن پیوند عضو را نشان می‌دهد.

به گفته کادر درمان، روند مراقبت‌های پس از عمل با دقت ادامه دارد و وضع بیمار رضایت‌بخش گزارش شده است.