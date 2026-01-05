به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سومین دوره المپیاد شهیدباکری در رشته تنیس روی میز در بخش آقایان، با حضور ۱۲ تیم از شهرداری‌های شهر‌های اردبیل، تبریز، دامغان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، سقز، اراک، مازندران، بوشهر، اندیشه و خراسان شمالی به میزبانی شهرداری اردبیل برگزار و مراسم اختتامیه با حضور محمود صفری شهردار اردبیل و جمعی از مدیران شهری با معرفی تیم‌ها و نفرات برتر برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، در بخش تیمی تیم شهرداری تبریز موفق به کسب مقام قهرمانی شد و جایگاه دوم نیز به تیم شهر اراک اختصاص یافت، همچنین تیم‌های شهر اردبیل و اصفهان به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در بخش انفرادی نیز، جواد بشقه‌ساز از تبریز بر سکوی نخست ایستاد، مهدی حسین‌زاده از تبریز به مقام دوم دست یافت و مصطفی خادم از بندرعباس و عمادالدین پارسا از اراک به طور مشترک جایگاه سوم را از آن خود کردند.

تیم شهر تهران نیز به عنوان تیم اخلاق مورد تقدیر قرار گرفت.

در آیین اختتامیه، ضمن تقدیر از تلاش‌های تیم‌ها، ورزشکاران و عوامل اجرایی، بر توسعه ورزش درون‌سازمانی، تقویت نشاط اجتماعی و ارتقای روحیه همدلی و همکاری میان کارکنان شهرداری‌های کشور تأکید شد.