کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی در نیمه دوم هفته، کاهش نسبی دمای کمینه به ویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سعیده خوارزمی افزود: ناپایداری جوی و دریایی در نیمه شرقی هرمزگان پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز بویژه صبح تا ظهر، وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی برروی نیمه شرقی استان و در شهرستان‌های میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، بندرعباس، قشم، هرمز، هنگام، لارک و پاره‌ای نقاط جاسک پیش بینی می‌شود و در ساعاتی سبب بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا نیز خواهد شد.

خوارزمی تصریح کرد: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در نظر گرفته شود و در نواحی دارای گرد و غبار از ماسک استفاده و از تردد‌های غیر ضرور خودداری شود.

او گفت: دریای عمان و تنگه هرمز نیز نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر و بیست سانتی متر خواهد رسید.

خوارزمی گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر مرکزی و شرقی استان انجام شود و شناور‌های سبک از تردد خودداری کنند.