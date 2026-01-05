هیئت وزیران آیین‌نامه‌ای جامع تصویب کرد که بر پایه آن، سازوکارهای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از تولید و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع کالا پیش‌بینی شده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،هیئت وزیران با هدف تضمین امنیت غذایی، حمایت از معیشت خانوارها و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی، آیین‌نامه‌ای جامع را تصویب کرد که بر پایه آن، سازوکارهای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از تولید و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع کالا پیش‌بینی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و در راستای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با رویکرد حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی در قالب کالابرگ الکترونیکی «آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» را به شرح زیر تصویب کرد: