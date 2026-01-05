به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حامد محمدی در تشریح این خبر افزود: در راستای اجرای قانون و تشدید نظارت بر فعالیت‌های صنفی، جانشین دادستان عمومی و انقلاب رودبار جنوب به همراه مسئولان ذی‌ربط از مراکز عرضه لوازم کشاورزی سطح این شهرستان بازدید به عمل آوردند و در جریان این بازدید، وضعیت عرضه و کیفیت کالاها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت، دو باب مغازه به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و عدم رعایت ضوابط مقرر، شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمپ شدند.

وی ضمن تأکید بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات صنفی، اظهارداشت: برخورد با واحدهای متخلف و حمایت از حقوق کشاورزان و مصرف‌کنندگان از اولویت‌های دستگاه قضائی است و این اقدامات نظارتی با جدیت ادامه خواهد داشت.

دادستان رودبار جنوب همچنین از سایر واحدهای صنفی خواست با رعایت قوانین و مقررات، از بروز مشکلات حقوقی و قضائی برای خود جلوگیری کنند.