مصرف خودسرانه مسکنها موجب آسیب به کبد، کلیه و اختلال در تشخیص بیماری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران، با هشدار درباره مصرف خودسرانه داروهای مسکن در خصوص عوارض جبرانناپذیر این داروها بر کبد، کلیه و دستگاه گوارش هشدار داد و گفت: این عمل میتواند روند تشخیص بیماری را هم مختل کند.
سیدهادی احمدی با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش جامعه به مقوله دارو و درد افزود: درد بیماری نیست، بلکه علامتی از وجود یک بیماری است و این احساس، یکی از مکانیسمهای دفاعی طبیعی بدن است و با دادن هشدار، لازم است برای درمان به ریشه اصلی مراجعه کرد.
وی ادامه داد: در بسیاری موارد، مردم با مواجهه با سردرد، کمردرد یا دنداندرد به سراغ مسکنها میروند و این در حالی است که مسکنها تنها به طور موقت درد را تسکین میدهند و مصرف طولانیمدت آنها نه تنها درمانکننده نیست، بلکه میتواند مسیر درمان را منحرف و بیماری را پنهان کند.
این داروساز با اشاره به در دسترس بودن بسیاری از مسکنهای رایج ازجمله استامینوفن، ایبوپروفن و دیفنهیدرامین در داروخانهها بدون نیاز به نسخه و مقایسه سیستم دارویی در ایران و کشورهای پیشرفته گفت: در بسیاری از کشورها حتی برای داروهای ساده، بررسی و تجویز پزشک ضروری است، در حالیکه سهولت دسترسی در ایران موجب تبدیل داروخانهها از پایگاه سلامت به فروشگاه دارو شده است.
احمدی یکی از مشکلات رایج را مصرف همزمان چند مسکن دانست و هشدار داد: هیچگاه نباید چند داروی مسکن را با هم مصرف کرد، این کار نه تنها اثر تسکینبخشی را به طور معناداری افزایش نمیدهد، بلکه آسیب جدی به دستگاه گوارش، کبد و کلیه وارد میکند.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی در مورد اصول مصرف گفت: بسیاری از مسکنها باید پس از غذا یا با معده پر مصرف شوند تا به دیواره معده آسیب نزنند. همچنین دوز، شکل دارو و شرایط جسمانی افراد در سنین مختلف متفاوت است و باید پزشک یا داروساز تععین کند.
وی با اشاره به جایگاه مشاورهای داروسازان در نظام سلامت، افزود: مشورت با داروساز، همانطور که مراجعه به پزشک برای تشخیص ضروری است، بخشی جداییناپذیر از فرآیند درمان صحیح و پیشگیری از خطاهای دارویی شمرده میشود.