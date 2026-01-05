به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه شورای‌عالی مسکن با حضور تصویری عارف معاون اول رئیس جمهور گفت:

خوشبختانه بخش مسکن محرومان، ساخت ۳۰۰ واحد در مرکز استان آغاز شده و برنامه این است که به ۵۰۰ واحد برسانیم.

سیدمهدی مهیایی

بر بازنگری قانون تغییر کاربری در استان گلستان، برای نهضت ملی مسکن، تاکید کرد.