افتتاح بیش از ۳هزار واحد مسکونی در گلستان در سفر رئیسجمهور
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان از افتتاح بیش از ۳هزار واحد مسکونی در گلستان در سفر رئیسجمهور به گلستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه شورایعالی مسکن با حضور تصویری عارف معاون اول رئیس جمهور گفت: خوشبختانه بخش مسکن محرومان، ساخت ۳۰۰ واحد در مرکز استان آغاز شده و برنامه این است که به ۵۰۰ واحد برسانیم. سیدمهدی مهیایی بر بازنگری قانون تغییر کاربری در استان گلستان، برای نهضت ملی مسکن، تاکید کرد. مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت:۱۷۰۰ واحد مسکن محرومان در بخش روستایی و در ۱۳۰۰ واحد در بخش مسکن شهری به صورت متمرکز در سفر رئیس جمهور به بهره برداری میرسد.
سیدمحمد حسینی افزود: موضوع کاهش نرخ سود بانکی ساخت مسکن حمایتی از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد در حال پی گیری است.