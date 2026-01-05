پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
خبرگزاری اکسپرس
- ترامپ پس از کنترل ونزوئلا، مکزیک، کوبا و کلمبیا را نیز تهدید کرد/ ترامپ: اگر هند خرید نفت از روسیه را متوقف نکند، با مالیاتهای جدید آمریکا مواجه خواهد شد
- در منطقه لکی مروت یک اتوبوس شرکت سیمان از سوی تروریستها مورد هدف قرار گرفت/ یک نفر کشته و تعدادی زخمی شدند
- کشمیریهای دو سوی خط کنترل مرزی امروز روز حق تعیین سرنوشت برگزار میکنند/ برپایی تظاهرات و راهپیماییهایی در مناطق مختلف جهان به این منظور
- گفتگوی راهبردی پاکستان و چین با حضور وزرای خارجه دو کشور در پکن برگزار شد/ تاکید بر دفاع از تمامی طرحهای مشترک از جمله کریدور مشترک چین و پاکستان
- کشف بیش از دو هزار کیلوگرم مواد منفجره در شهر کراچی پاکستان و خنثی سازی برنامه تروریستی در این شهر
- ادامه رشد رکوردشکن در بورس پاکستان؛ شاخص به بالاترین سطح تاریخی رسید
خبرگزاری داون نیوز
- پاکستان و چین خواستار اقدامات «مشهود و قابل راستیآزمایی» بیشتر برای نابودی گروههای تروریستی مستقر در افغانستان شدند
- افزایش حملات تروریستی در پاکستان نشاندهنده بحرانی است که از نظر ابعاد در حال گسترش بوده و کنترل آن هر روز دشوارتر میشود
- ترامپ: در صورت عدم همکاری دولت ونزوئلا، حمله دوم نیز محتمل است؛ آمریکا «کنترل اوضاع» را در دست دارد
- پاکستان در روز حق تعیین سرنوشت، خواستار برگزاری همهپرسی در کشمیر شد
- یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد به پاکستان در تدوین برنامه گذار انرژی کمک خواهد کرد
خبرگزاری تربیون
- کاهش محسوس حملات تروریستی بزرگ در بلوچستان پس از ضربه سنگین به ارتش آزادی بخش بلوچ و کشته شدن رهبران سرشناس
- رئیسجمهور و نخستوزیر پاکستان بر حل مسئله کشمیر برای دستیابی به صلح پایدار تأکید کردند
- وزیر کشور پاکستان: دولت اقدام به مقابله شدید با افراد و شبکههای فعال در زمینه پولشویی کرده است
مهمترین عناوین روزنامههای مالزی
کانال اخبار آسیا
- پس از دستگیری مادورو از سوی آمریکا، دولت موقت ونزوئلا اعلام کرد بطور یکپارچه از او حمایت میکند
- قیمت نفت پس از برکناری مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا از سوی آمریکا، کاهش یافت
- کشورهای جنوب شرق آسیا خواستار حلوفصل مسالمتآمیز درگیری در ونزوئلا شدند و بر تضمین امنیت شهروندان خود تأکید کردند
بانکوک پست
- تایلند از آمریکا خواست تا درگیری با ونزوئلا را بهصورت مسالمتآمیز حل و فصل کند
تمپو اندونزی
- کشورهای جهان حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کردند
- نگرانیها درباره قانونی بودن بازداشت مادورو بالا گرفت
ژاپن تایمز
- تاکایچی از انتقاد از برکناری مادورو از سوی آمریکا خودداری کرد
برناما
- استرالیا از همه طرفها خواست تا پس از حملات آمریکا، از گفتوگو در ونزوئلا حمایت کنند
گاردین
- سه نفر در اعتراض سیدنی به اقدام نظامی آمریکا در برکناری اجباری نیکلاس مادورو از ونزوئلا دستگیر شدند