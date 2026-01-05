به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۵ دی را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

خبرگزاری اکسپرس

- ترامپ پس از کنترل ونزوئلا، مکزیک، کوبا و کلمبیا را نیز تهدید کرد/ ترامپ: اگر هند خرید نفت از روسیه را متوقف نکند، با مالیات‌های جدید آمریکا مواجه خواهد شد

- در منطقه لکی مروت یک اتوبوس شرکت سیمان از سوی تروریست‌ها مورد هدف قرار گرفت/ یک نفر کشته و تعدادی زخمی شدند

- کشمیری‌های دو سوی خط کنترل مرزی امروز روز حق تعیین سرنوشت برگزار می‌کنند/ برپایی تظاهرات و راهپیمایی‌هایی در مناطق مختلف جهان به این منظور

- گفتگوی راهبردی پاکستان و چین با حضور وزرای خارجه دو کشور در پکن برگزار شد/ تاکید بر دفاع از تمامی طرح‌های مشترک از جمله کریدور مشترک چین و پاکستان

- کشف بیش از دو هزار کیلوگرم مواد منفجره در شهر کراچی پاکستان و خنثی سازی برنامه تروریستی در این شهر

- ادامه رشد رکوردشکن در بورس پاکستان؛ شاخص به بالاترین سطح تاریخی رسید

خبرگزاری داون نیوز

- پاکستان و چین خواستار اقدامات «مشهود و قابل راستی‌آزمایی» بیشتر برای نابودی گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان شدند

- افزایش حملات تروریستی در پاکستان نشان‌دهنده بحرانی است که از نظر ابعاد در حال گسترش بوده و کنترل آن هر روز دشوارتر می‌شود

- ترامپ: در صورت عدم همکاری دولت ونزوئلا، حمله دوم نیز محتمل است؛ آمریکا «کنترل اوضاع» را در دست دارد

- پاکستان در روز حق تعیین سرنوشت، خواستار برگزاری همه‌پرسی در کشمیر شد

- یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد به پاکستان در تدوین برنامه گذار انرژی کمک خواهد کرد

خبرگزاری تربیون

- کاهش محسوس حملات تروریستی بزرگ در بلوچستان پس از ضربه سنگین به ارتش آزادی بخش بلوچ و کشته شدن رهبران سرشناس

- رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر پاکستان بر حل مسئله کشمیر برای دستیابی به صلح پایدار تأکید کردند

- وزیر کشور پاکستان: دولت اقدام به مقابله شدید با افراد و شبکه‌های فعال در زمینه پولشویی کرده است

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های مالزی

کانال اخبار آسیا

- پس از دستگیری مادورو از سوی آمریکا، دولت موقت ونزوئلا اعلام کرد بطور یکپارچه از او حمایت می‌کند

- قیمت نفت پس از برکناری مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا از سوی آمریکا، کاهش یافت

- کشور‌های جنوب شرق آسیا خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز درگیری در ونزوئلا شدند و بر تضمین امنیت شهروندان خود تأکید کردند

بانکوک پست

- تایلند از آمریکا خواست تا درگیری با ونزوئلا را به‌صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل کند

تمپو اندونزی

- کشور‌های جهان حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کردند

- نگرانی‌ها درباره قانونی بودن بازداشت مادورو بالا گرفت

ژاپن تایمز

- تاکایچی از انتقاد از برکناری مادورو از سوی آمریکا خودداری کرد

برناما

- استرالیا از همه طرف‌ها خواست تا پس از حملات آمریکا، از گفت‌و‌گو در ونزوئلا حمایت کنند

گاردین

- سه نفر در اعتراض سیدنی به اقدام نظامی آمریکا در برکناری اجباری نیکلاس مادورو از ونزوئلا دستگیر شدند