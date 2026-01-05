رئیس پژوهشگاه رویان در بیستمین سالگرد درگذشت دکتر سعید کاظمی آشتیانی، بنیانگذار این پژوهشگاه، تأکید کرد که میراث علمی و اخلاقی دکتر آشتیانی، ایران را در حوزه ناباروری و سلول‌های بنیادی به یک مرجع ملی و بین المللی تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پژوهشگاه رویان در مراسم بیستمین سالگرد درگذشت دکتر سعید کاظمی آشتیانی، بنیانگذار این پژوهشگاه، تأکید کرد که مجموعه میراث علمی و اخلاقی دکتر آشتیانی منجر به آن شده است که ایران به یک مرجع ملی و بین‌المللی در زمینه تحقیقات و درمان ناباروری و سلول‌های بنیادی تبدیل شود.