به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پژوهشگاه رویان در مراسم بیستمین سالگرد درگذشت دکتر سعید کاظمی آشتیانی، بنیانگذار این پژوهشگاه، تأکید کرد که مجموعه میراث علمی و اخلاقی دکتر آشتیانی منجر به آن شده است که ایران به یک مرجع ملی و بینالمللی در زمینه تحقیقات و درمان ناباروری و سلولهای بنیادی تبدیل شود.