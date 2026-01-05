به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حمید سلطان خواه گفت: طی تماس تلفنی یکی از شهروندان طبیعت دوست ماسال با اداره حفاظت محیط زیست مبنی بر مشاهده پرنده‌ای در محوطه مسکونی، بلافاصله محیط بانان این اداره به محل مراجعه کردند و پرنده لیل را که آسیب دیده بود و قدرت و توانایی پرواز نداشت، درمان کردند.

وی افزود: در علم پرنده شناسی، لیل از راسته شاهین سانان است که انواع متفاوتی از جمله لیل اوراسیایی دارد.

این جانور بیشتر پرندگان و حشرات کوچک را می‌خورد وهمچنین می‌تواند به سرعت طعمه خود را در هوا شکار کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال از همه شهروندان خواست در صورت مشاهده پرندگان آسیب دیده، مراتب را به پاسگاه محیط زیست شاندرمن به شماره تلفن ۰۱۳۴۴۶۵۱۳۸۰ گزارش کنند.