هفته هجدهم فوتبال لیگای اسپانیا با پیروزی پرگل رئال مادرید و توقف آتلتیکومادرید به پایان رسید.

پایان هفته ۱۸ فوتبال لیگای اسپانیا؛ توقف آتلتیکو و قدرت نمایی رئال

پایان هفته ۱۸ فوتبال لیگای اسپانیا؛ توقف آتلتیکو و قدرت نمایی رئال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

سویا ۰ - ۳ لوانته

رئال مادرید ۵ - ۱ رئال بتیس (گل‌های رئال: گونسالو گارسیا در دقایق ۲۰، ۵۰، ۸۲ و ۳ + ۹۰ و رائول آسنسیو ۵۶)

دپورتیوو آلاوس ۱ - ۱ رئال اویدو

رئال مایورکا ۱ - ۲ جیرونا

رئال سوسیداد ۱ - ۱ آتلتیکومادرید (گل آتلتی: آلکساندر سورلوت در دقیقه ۵۰)

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های رئال مادرید با ۴۵، ویارئال و آتلتیکومادرید با ۳۸ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.