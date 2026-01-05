پخش زنده
امروز: -
هفته هجدهم فوتبال لیگای اسپانیا با پیروزی پرگل رئال مادرید و توقف آتلتیکومادرید به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
سویا ۰ - ۳ لوانته
رئال مادرید ۵ - ۱ رئال بتیس (گلهای رئال: گونسالو گارسیا در دقایق ۲۰، ۵۰، ۸۲ و ۳ + ۹۰ و رائول آسنسیو ۵۶)
دپورتیوو آلاوس ۱ - ۱ رئال اویدو
رئال مایورکا ۱ - ۲ جیرونا
رئال سوسیداد ۱ - ۱ آتلتیکومادرید (گل آتلتی: آلکساندر سورلوت در دقیقه ۵۰)
- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای رئال مادرید با ۴۵، ویارئال و آتلتیکومادرید با ۳۸ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.